Перетин адмінкордону з Кримом для дітей спростив Кабмін. Фото: shoppingpl.com

https://racurs.ua/ua/n131241-kabmin-sprostyv-dityam-peretyn-adminkordonu-z-okupovanym-krymom.html

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Кабінет міністрів України спростив перетин межі Херсонської області з Кримом для дітей від 14 до 16 років.

Діти від 14 до 16 років можуть самостійно перетинати контрольні пункти в’їзду-виїзду, якщо мають із собою паспорт громадянина України (або ID-карту) чи закордонний український паспорт. На КПВВ також можна пред’явити інформацію про навчання з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Про це 24 грудня повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на власному Telegram-каналі під час засідання уряду.

Кожен має право на освіту! Відтепер діти від 14 до 16 років, народжені в Криму, легше здобуватимуть її в Україні, — написав очільник уряду.

Гончарук наголосив, що у разі подальшої мандрівки дитини для виїзду за кордон буде застосовуватися стандартна процедура для перетину кордону України.

Нагадаємо, 28 листопада набув чинності новий порядок перетину лінії розмежування на Донбасі. В’їзд осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзд із них здійснюється виключно через визначені контрольні пункти.