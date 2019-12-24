Утепление 1 тыс. многоэтажек в 2020 году будет стоить 6 млрд грн, фото — "Твоє місто"

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Ракурс

Кабмин в 2020 году запустит пилотный проект по энергомодернизации 1 тыс. многоэтажек. Их утеплят в 10 городах Украины. О таких намерениях сообщил 24 декабря в ходе заседания Совета регионов премьер-министр Алексей Гончарук.

Финансирование будет осуществляться из Фонда энергоэффективности. Утепление тысячи многоэтажных домов обойдется госбюджету примерно 6 млрд грн.

В Украине из 180 тыс. многоквартирных домов примерно 85 тыс. имеют пять этажей и выше. Большая их часть не является энергоэффективной, мы отапливаем космос. Нужна масштабная термомодернизация. Для этого мы сейчас запустили Фонд энергоэффективности, — сказал Гончарук.

Глава правительства предположил, что после проведения энергомодернизации платежка может отличаться до 60%. Гончарук попросил организационной поддержке местных властей, но пока не назвал регионы, в которых планируют ввести пилотные проекты.

Мы со своей стороны решим все вопросы по бумажкам. Другой вопрос — соучастие в финансировании. Потому что на первом этапе люди часто боятся идти на это, потому что бояться брать финансовые риски, пока нет успешных примеров. Фонд может компенсировать со своей стороны 70%, но на первом этапе нам потребуется помощь местных бюджетов, — сообщил премьер-министр.

«Ракурс» сообщал, что сегодня Гончарук обещал на заседании Совета регионов уменьшить в декабре платежки за коммунальные услуги на 30%.