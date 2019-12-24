Утеплення 1 тис. багатоповерхівок у 2020 році коштуватиме 6 млрд грн, фото — "Твоє місто"

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Ракурс

Кабмін у 2020 році запустить пілотний проект із енергомодернізації 1 тис. багатоповерхівок. Їх утеплять у 10 містах України. Про такі наміри повідомив 24 грудня під час засідання Ради регіонів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Фінансування відбуватиметься через новостворений Фонд енергоефективності. Утеплення тисячі багатоповерхових будинків коштуватиме держбюджету приблизно 6 млрд грн.

Із 180 тис. багатоквартирних будинків приблизно 85 тис. мають п’ять поверхів і вище. Більша їхня частина не є енергоефективною, ми опалюємо космос. Потрібна масштабна термомодернізація. Для цього ми зараз запустили Фонд енергоефективності, — сказав Гончарук.

Керівник уряду припустив, що після проведення енергомодернізації платіжка може відрізнятися до 60%. Гончарук попросив організаційної підтримки місцевої влади, але поки не назвав регіони, у яких планують запровадити пілотні проекти.

Ми зі свого боку вирішимо всі питання по папірцях. Інше питання — участь у фінансуванні. Тому що на першому етапі люди часто бояться йти на це, тому що боятися брати фінансові ризики, поки немає успішних прикладів. Фонд може компенсувати зі свого боку 70%, але на першому етапі нам буде потрібна допомога місцевих бюджетів, — повідомив прем'єр-міністр.

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні Гончарук обіцяв на засіданні Ради регіонів зменшити у грудні платіжки за комунальні послуги на 30%.