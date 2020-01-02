Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n131560-vakarchuk-poziciya-zelenskogo-po-donbassu-obedinyaet-ego-s-poroshenko.html

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Святослав Вакарчук, народный депутат и лидер политической партии «Голос», сообщил, каким видит путь решения войны на Донбассе.

Политик заявил, что после рождественских праздников «Голос» представит детальный план их видения решения ситуации на Донбассе. По словам Вакарчука, нужно долгосрочное прекращение огня. Об этом говорится в интервью изданию «Експрес».

Если коротко, то начинать надо не с эфемерного, бутафорского, а с реального, длительного, всеобъемлющего прекращения огня. Всеобъемлющее — это не только на линии разведения, а длительное, минимум на год. Это покажет реальное желание противника к миру. И только после этого можно начинать думать о политическом урегулировании. Нельзя договариваться о политике с теми, кто не хочет остановить войну, — отметил нардеп.

Вакарчук считает, что нынешняя позиция президента Владимира Зеленского по Донбассу объединяет его с экс-главой государства Петром Порошенко, поскольку оба заявляют, что минские договоренности надо выполнять.

Политик также рассказал о своем разговоре с Владимиром Зеленским. Они обсудили переговоры в нормандском формате и ситуацию на Донбассе.

Это был достаточно четкий разговор, обменялись своим видением. В моей телефонной книге нет его номера, но думаю, что для меня не проблема при надобности с ним связаться, — заявил парламентарий.

Напомним, Святослав Вакарчук не зарегистрировался на 10 из 27 парламентских заседаний. Таким образом, лидер партии «Голос» пропустил 37% заседаний от общего количества.