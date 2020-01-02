Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n131560-vakarchuk-pozyciya-zelenskogo-schodo-donbasu-obiednuie-yogo-z-poroshenkom.html

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Святослав Вакарчук, народний депутат та лідер політичної партії «Голос», повідомив, яким бачить шлях розв’язання війни на Донбасі.

Політик заявив, що після різдвяних свят «Голос» представить детальний план їхнього бачення розв’язання ситуації на Донбасі. За словами Вакарчука, потрібно довгострокове припинення вогню. Про це йдеться в інтерв’ю виданню «Експрес».

Якщо коротко, то починати треба не з ефемерного, бутафорського, а з реального, тривалого, всеохопного припинення вогню. Всеохопне — це не лише на лінії розведення, а тривале, щонайменше на рік. Це покаже реальне бажання противника до миру. І лише після того можна починати думати про політичне врегулювання. Не можна домовлятися про політику з тими, хто не хоче зупинити війну, — зазначив нардеп.

Вакарчук вважає, що нинішня позиція президента Володимира Зеленського щодо Донбасу об'єднує його з екс-главою держави Петром Порошенком, оскільки обидва заявляють, що мінські домовленості треба виконувати.

Політик також розповів про свою розмову з Володимиром Зеленським. Вони обговорили переговори у нормандському форматі та ситуацію на Донбасі.

Це була достатньо чітка розмова, обмінялися своїм баченням. У своїй телефонній книзі не маю його номера, але думаю, що для мене не проблема при потребі з ним зв’язатися, — заявив парламентар.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук не зареєструвався на 10 з 27 парламентських засідань. Таким чином, лідер партії «Голос» пропустив 37% засідань від загальної кількості.