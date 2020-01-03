Россия начала нефтяную блокаду Беларуси, фото — Кремль

https://racurs.ua/n131581-rossiya-nachala-neftyanuu-blokadu-belarusi.html

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Россия прекратила подачу нефти на два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Беларуси с 1 января. В стране пока есть запасы нефти, поэтому НПЗ работают в штатном режиме. Так называемые «непрерывные партии» нефти закончились 31 декабря.

Всего в Белоруссии два нефтеперерабатывающих завода — в Мозыре (ОАО «Мозырский НПЗ») и Новополоцке (ОАО «Нафтан»). Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья.

Мы работаем с пониженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре, — сообщил агентству «Интерфакс-Запад» представитель одного из НПЗ.

Текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузки на технологически приемлемом уровне до середины января.

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году его страна закупит в России приблизительно 22 млрд куб. м газа и 24−25 млн тонн нефти, причем по ценам, которые будут выше прошлогодних. Ранее был подписан баланс поставок нефти на 2020 год в объеме 24 млн тонн.

Однако контракты на поставки по состоянию на 1 января так и не были заключены. В последние дни 2019 года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком.

По результатам этих разговоров президент Беларуси поручил обеспечить поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу «Дружба».

В Кремле сегодня заявили, что «диалог будет продолжен и апокалиптические сценарии рассматривать не стоит».