Росія розпочала нафтову блокаду Білорусі, фото — Кремль

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Росія припинила подачу нафти на два найбільших нафтопереробних заводи Білорусі з 1 січня. У країні поки є запаси нафти, тому НПЗ працюють в штатному режимі. Так звані «безперервні партії» нафти закінчилися 31 грудня.

Всього в Білорусії два нафтопереробні заводи — в Мозирі (ВАТ «Мозирський НПЗ») і Новополоцьку (ВАТ «Нафтан»). Обидва заводи продовжують роботу на накопичених в кінці грудня залишках сировини.

Ми працюємо зі зниженою завантаженням на залишках сировини, які були накопичені в грудні, — повідомив агентству «Інтерфакс—Захід» представник одного з НПЗ.

Поточні запаси нафтової сировини дозволять зберегти завантаження на технологічно прийнятному рівні до середини січня.

В кінці грудня президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що в 2020 році його країна купить в Росії приблизно 22 млрд куб. м газу і 24−25 млн тонн нафти, причому за цінами, які будуть вищі торішніх. Раніше був підписаний баланс поставок нафти на 2020 рік в обсязі 24 млн тонн.

Однак контракти на поставки станом на 1 січня так і не були укладені. В останні дні року Лукашенко обговорював це питання в телефонних бесідах з президентом Росії Володимиром Путіним, прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим і главою Міненерго Олександром Новаком.

За результатами цих розмов президент Білорусі доручив забезпечити поставки нафти з портів Балтії і по нафтопроводу «Дружба».

В Кремлі сьогодні заявили, що «діалог буде продовжений і апокаліптичні сценарії розглядати не варто».