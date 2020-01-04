«Шампанское Украины» и «коньяк Украины»: производство и экспорт продлится до 2026 года

Шампанское. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n131638-shampanskoe-ukrainy-i-konyak-ukrainy-proizvodstvo-i-eksport-prodlitsya-do-2026-goda.html

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«Шампанское Украины» и «коньяк Украины» будут производиться и продаваться на экспорт вплоть до 2026 года.

Об этом сообщила украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности «Укрвинпром» на своей страничке в Facebook.

Виноградно-винодельческая отрасль страны сегодня работает в условиях переходного периода, который определен ст. 208 соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС по использованию географических указаний для обозначения подобных продуктов, происходящих из Украины.

Для названий «шампанское» и «коньяк» установлен 10-летний переходный период, который продлится до 1 января 2026 года.

В «Укрвинпроме» отметили, что при подписании соглашения об ассоциации не было предусмотрено ранее оговоренных в ходе переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков.

Эксперты считают, что переход на новые наименования приведет к существенным финансовым потерям предприятий украинской винодельческой отрасли.

В конце 2019 года Торгово-промышленная палата Украины объявила о прекращении выдачи сертификатов на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес в связи с окончанием срока переходного периода после подписания соглашения о Зоне свободной торговли. Через некоторое время данное объявление из сайта палаты было удалено.