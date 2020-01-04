«Шампанське України» і «коньяк України»: виробництво та експорт триватиме до 2026 року

Шампанське. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n131638-shampanske-ukrayiny-i-konyak-ukrayiny-vyrobnyctvo-ta-eksport-tryvatyme-do-2026-roku.html

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«Шампанське України» і «коньяк України» будуть вироблятися і продаватися на експорт до 2026 року.

Про це повідомила українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості «Укрвинпром» на своїй сторінці в Facebook.

Виноградно-виноробна галузь країни сьогодні працює в умовах перехідного періоду, який визначений ст. 208 угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо використання географічних позначень для подібних продуктів, що походять із України.

Для назв «шампанське» і «коньяк» встановлено 10-річний перехідний період, який триватиме до 1 січня 2026 року.

У «Укрвинпромі» відзначили, що під час підписання угоди про асоціацію не було передбачено раніше обумовлених у ході переговорів компенсацій або технічної допомоги виробникам виноробної продукції України в разі відмови від вживання географічних позначень країн Європи у назвах українських вин і коньяків.

Експерти вважають, що перехід на нові найменування призведе до суттєвих фінансових втрат підприємств української виноробної галузі.

Наприкінці 2019 року Торгово-промислова палата України оголосила про припинення видачі сертифікатів на напої під назвою коньяк, арманьяк, граппа, бренді і херес у зв’язку з закінченням терміну перехідного періоду після підписання угоди про Зону вільної торгівлі. Через деякий час дане оголошення із сайту палати було видалено.