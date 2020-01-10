На Донбассе прошли учения десантников на БМП, фото: Минобороны

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Украинские десантники провели тренировку на БМП-1 в зоне Операции Объединенных сил (ООС).

В военных учениях приняли участие бойцы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие по указанному маршруту осуществляли движение, чтобы отразить атаку условного противника. В сложных метеоусловиях колонна двинулась вперед. Боевые машины быстро и уверенно реагировали на ситуацию. Впоследствии военные стремительно развернулись в боевые порядки и перешли к «активной обороне».

Десантники справились с каждой поставленной задачей. Они значительно повысили свои практические навыки работы в сложных погодных условиях. Командование оценило успешную тренировку. Сами военные готовы регулярно проводить подобные мероприятия для совершенствования навыков.

Напомним, в ноябре прошли учения танковых подразделений на одном из военных полигонов в районе проведения операции Объединенных сил. Соединения не выполняют боевые задачи, поскольку это запрещено минскими договоренностями.