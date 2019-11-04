В Украине прошли учения танковых подразделений. Фото: ООС

https://racurs.ua/n128952-v-ukraine-proshli-ucheniya-tankovyh-podrazdeleniy-video.html

Ракурс

Учения танковых подразделений прошли на одном из военных полигонов в районе проведения Операции объединенных сил.

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Соответствующее видео опубликовали в штабе ООС в Facebook.

Как заявил и.о. заместителя командира подразделения Роман Шеремет, поддержание боевой готовности требует постоянной тренировки.

При этом он отметил, что его подразделения не выполняют боевых заданий, так как это запрещено Минскими договоренностями.

В свою очередь командир танкового подразделения Сергей Стрихар добавил, что в рамках учений танки отправились на указанный рубеж с целью нанесения поражения противнику.

В целом личный состав с поставленной задачей справился, — отметил он.

Напомним, в конце июля на Донбассе бойцы операции Объединенных сил (ООС) провели масштабные военные учения. Тогда в течение трех дней военнослужащие отрабатывали действия в условиях резкого изменения военной обстановки.