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В Україні відбулися навчання танкових підрозділів. Фото: ООС

В Україні відбулися навчання танкових підрозділів (ВІДЕО)

4 лис 2019, 11:19
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Навчання танкових підрозділів пройшли на одному з військових полігонів в районі проведення операції об'єднаних сил.

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Відповідне відео опублікували в штабі ООС в Facebook.

Як заявив в. о. заступника командира підрозділу Роман Шеремет, підтримка бойової готовності вимагає постійного тренування.

При цьому він зазначив, що його підрозділи не виконують бойових завдань, так як це заборонено Мінськими домовленостями.

У свою чергу командир танкового підрозділу Сергій Стріхар додав, що в рамках навчань танки вирушили на вказаний рубіж з метою нанесення поразки противнику.

В цілому особовий склад з поставленим завданням впорався, — зазначив він.

Нагадаємо, в наприкінці липня на Донбасі бійці операції Об'єднаних сил (ООС) провели масштабні військові навчання. Тоді протягом трьох днів військовослужбовці відпрацьовували дії в умовах різкої зміни військової обстановки.

Джерело: Ракурс


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