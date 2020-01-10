На Донбасі відбулися навчання десантників на БМП, фото: Міноборони

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Українські десантники провели тренування на БМП-1 у зоні Операції Об'єднаних сил (ООС).

У військових навчаннях взяли участь бійці 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Військовослужбовці за вказаним маршрутом здійснювали рух, щоб відбити атаку умовного противника. У складних метеоумовах колона рушила вперед. Бойові машини швидко та впевнено реагували на ситуацію. Згодом військові стрімко розгорнулись у бойові порядки та перейшли до «активної оборони».

Десантники впоралися з кожним поставленим завданням. Вони значно підвищили свої практичні навички роботи у складних погодних умовах. Командування оцінило успішне виконання тренувань. Самі військові готові регулярно проводити подібні заходи для вдосконалення навичок.

Нагадаємо, у листопаді відбулись навчання танкових підрозділів на одному з військових полігонів у районі проведення операції Об'єднаних сил. З'єднання не виконують бойових завдань, оскільки це заборонено мінськими домовленостями.