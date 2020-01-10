Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Донбасі відбулися навчання десантників на БМП, фото: Міноборони

На Донбасі відбулися навчання десантників на БМП (ФОТО)

10 січ 2020, 08:44
999

Українські десантники провели тренування на БМП-1 у зоні Операції Об'єднаних сил (ООС).

У військових навчаннях взяли участь бійці 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Військовослужбовці за вказаним маршрутом здійснювали рух, щоб відбити атаку умовного противника. У складних метеоумовах колона рушила вперед. Бойові машини швидко та впевнено реагували на ситуацію. Згодом військові стрімко розгорнулись у бойові порядки та перейшли до «активної оборони».

На Донбасі відбулися навчання десантників на БМП, фото: Міноборони

На Донбасі відбулися навчання десантників на БМП, фото: Міноборони

На Донбасі відбулися навчання десантників на БМП, фото: Міноборони

На Донбасі відбулися навчання десантників на БМП, фото: Міноборони

Десантники впоралися з кожним поставленим завданням. Вони значно підвищили свої практичні навички роботи у складних погодних умовах. Командування оцінило успішне виконання тренувань. Самі військові готові регулярно проводити подібні заходи для вдосконалення навичок.

Нагадаємо, у листопаді відбулись навчання танкових підрозділів на одному з військових полігонів у районі проведення операції Об'єднаних сил. З'єднання не виконують бойових завдань, оскільки це заборонено мінськими домовленостями.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Іран просить Канаду передати відомості про ракетний удар по літаку МАУ

Іран офіційно звернувся до Канади з проханням передати наявні відомості про ракетний обстріл літака МАУ, який впав поблизу Тегерана. Дану інформацію іранська сторона хоче використати для розслідування авіакатастрофи

Світові новини
10:44

Зеленський: Версія про ракетний обстріл літака МАУ не виключається, але потрібні докази

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відреагував на появу версії про можливий ракетний обстріл літака МАУ в Ірані, яка вчора ввечері була озвучена прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Новини України
10:13