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Ракурс
Украина оказалась в списке стран-нарушителей интеллектуальной собственности, фото: The Blue Diamond Gallery

Украина оказалась в списке стран-нарушителей интеллектуальной собственности

10 янв 2020, 11:35
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Право интеллектуальной собственности активно нарушается в Украине.

Такие действия наносят ущерб экономическим интересам Евросоюза. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии по защите и обеспечению прав интеллектуальной собственности в третьих странах.

Украину в документе называют «страной 2-го приоритета». По количеству нарушений и их последствиями государство уступает лишь Китаю, который занимает первую позицию. В соответствующий список также попали Индия, Индонезия, Россия и Турция.

В этих странах эксперты зафиксировали системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности. Нарушители наносят вред европейскому бизнесу. Власти государств не демонстрирует прогресса в решении вопроса, обязательства не соблюдаются.

В ЕС считают, в Украине интеллектуальное право не защищено на законодательном уровне. Происходит своеобразный транзит контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза.

Ранее в Европейском Союзе заявили, что Служба безопасности Украины должна прекратить заниматься расследованием экономических преступлений. Ведомство обязано выполнять функции по защите гостайны и контрразведки.

Источник: Ракурс


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