Україна опинилася у списку країн-порушників інтелектуальної власності, фото: The Blue Diamond Gallery

https://racurs.ua/ua/n131820-ukrayina-opynylas-u-spysku-krayin-porushnykiv-intelektualnoyi-vlasnosti.html

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Право інтелектуальної власністі активно порушується в Україні.

Такі дії завдають шкоди економічним інтересам Євросоюзу. Про це йдеться в річній доповіді Єврокомісії щодо захисту та забезпечення прав інтелектуальної власності у третіх країнах.

Україну в документі називають «країною 2-го пріоритету». За кількістю порушень та їх наслідками держава поступається лише Китаю, який посідає першу позицію. У відповідний список також потрапили Індія, Індонезія, Росія і Туреччина.

У цих країнах експерти зафіксували системні проблеми у сфері захисту та дотримання прав інтелектуальної власності. Порушники завдають шкоди європейському бізнесу. Влада держав не демонструє прогресу у вирішенні питання, забов’язання не дотримуються.

У ЄС вважають, в Україні інтелектуальне право не захищено на законодавчому рівні. Відбувається своєрідний транзит контрафактної та піратської продукції на ринки Євросоюзу.

Раніше у Європейському Союзі заявили, що Служба безпеки України повинна припинити займатися розслідуванням економічної злочинності. Відомство має виконувати функції щодо захисту держтаємниці і контррозвідки.