«Оскар-2020»: объявили номинантов на премию, фото: Libreshot

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Ракурс

Премия «Оскар-2020» будет вручена в Лос-Анджелесе (США) 9 февраля.

Американская киноакадемия сегодня объявила номинантов. На YouTube велась прямая трансляция.

Актеры Иса Рэй и Джон Чо были ведущими. Они и объявили претендентов на престижную награду в таких номинациях:

Самый лучший фильм

«Форд v Феррари»

«Джокер»

«Ирландец»

«Маленькие женщины»

«Кролик Джоджо»

«1977»

«Брачная история»

«Паразиты»

«Однажды в … Голливуде»

Лучшая мужская роль

Джонатан Прайс («Два папы»)

Хоакин Феникс («Джокер»)

Антонио Бандерас («Боль и слава»)

Адам Драйвер («Брачная история»)

Леонардо Ди Каприо («Однажды в … Голливуде»)

Лучшая женская роль

Рене Зеллвегер («Джуди»)

Синтия Ерайво («Гарриет»)

Сирша Ронан («Маленькие женщины»)

Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)

Шарлиз Терон («Скандал»)

Лучший режиссер

Сэм Мендес («1917»)

Пон Чжун Хо («Паразиты»)

Квентин Тарантино («Однажды … в Голливуде»)

Тодд Филлипс («Джокер»)

Мартин Скорсезе («Ирландец»)

В 2020 году церемония вручения премии «Оскар» станет 92-й. Она состоится в театре Долби, который находится в Голливуде. Телеканал ABC отвечает за трансляцию. Букмекеры уже начинают принимать ставки на вероятного победителя.

Ранее сообщалось, что кинолента украинского производства «Домой» также могла стать одним из номинантов на «Оскар». Эксперты называли фильм одним из лучших отечественных кинопродуктов.