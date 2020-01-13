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Ракурс
«Оскар-2020»: оголосили номінантів на премію, фото: Libreshot

«Оскар-2020»: оголосили номінантів на премію

13 січ 2020, 16:37
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Премія «Оскар-2020» буде вручена в Лос-Анджелесі (США) 9 лютого.

Американська кіноакадемія сьогодні оголосила номінантів. На YouTube відбувалася пряма трансляція.

Актори Іса Рей та Джон Чо були ведучими. Вони й оголосили претендентів на престижну народу в таких номінаціях:

Найкращий фільм

  • «Форд v Феррарі»
  • «Джокер»
  • «Ірландець»
  • «Маленькі жінки»
  • «Кролик Джоджо»
  • «1977»
  • «Шлюбна історія»
  • «Паразити»
  • «Одного разу в … Голлівуді»

Найкраща чоловіча роль

  • Джонатан Прайс («Два папи»)
  • Гоакін Фенікс («Джокер»)
  • Антоніо Бандерас («Біль та слава»)
  • Адам Драйвер («Шлюбна історія»)
  • Леонардо Ді Капріо («Одного раз в … Голлівуді»)

Найкраща жіноча роль

  • Рене Зеллвегер («Джуді»)
  • Сінтія Ерайво («Гарріет»)
  • Сірша Ронан («Маленькі жінки»)
  • Скарлетт Йоганссон («Шлюбна історія»)
  • Шарліз Терон («Скандал»)

Найкращий режисер

  • Сем Мендес («1917»)
  • Пон Чжун Хо («Паразити»)
  • Квентін Тарантіно («Одного разу… в Голлівуді»)
  • Тодд Філліпс («Джокер»)
  • Мартін Скорсезе («Ірландець»)

У 2020 році церемонія вручення премії «Оскар» стане 92-ю. Вона відбудеться у театрі Долбі, який знаходиться у Голлівуді. Телеканал ABC відповідатиме за трансляцію. Букмекери вже починають приймати ставки на ймовірного переможця.

Раніше повідомлялось, що кінострічка українського виробництва «Додому» також могла стати одним з номінантів на «Оскар». Експерти називали фільм одним з найкращих вітчизняних кінопродуктів.

Джерело: Ракурс


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