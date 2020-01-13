«Оскар-2020»: оголосили номінантів на премію, фото: Libreshot

https://racurs.ua/ua/n131957-oskar-2020-ogolosyly-nominantiv-na-premiu.html

Ракурс

Премія «Оскар-2020» буде вручена в Лос-Анджелесі (США) 9 лютого.

Американська кіноакадемія сьогодні оголосила номінантів. На YouTube відбувалася пряма трансляція.

Актори Іса Рей та Джон Чо були ведучими. Вони й оголосили претендентів на престижну народу в таких номінаціях:

Найкращий фільм

«Форд v Феррарі»

«Джокер»

«Ірландець»

«Маленькі жінки»

«Кролик Джоджо»

«1977»

«Шлюбна історія»

«Паразити»

«Одного разу в … Голлівуді»

Найкраща чоловіча роль

Джонатан Прайс («Два папи»)

Гоакін Фенікс («Джокер»)

Антоніо Бандерас («Біль та слава»)

Адам Драйвер («Шлюбна історія»)

Леонардо Ді Капріо («Одного раз в … Голлівуді»)

Найкраща жіноча роль

Рене Зеллвегер («Джуді»)

Сінтія Ерайво («Гарріет»)

Сірша Ронан («Маленькі жінки»)

Скарлетт Йоганссон («Шлюбна історія»)

Шарліз Терон («Скандал»)

Найкращий режисер

Сем Мендес («1917»)

Пон Чжун Хо («Паразити»)

Квентін Тарантіно («Одного разу… в Голлівуді»)

Тодд Філліпс («Джокер»)

Мартін Скорсезе («Ірландець»)

У 2020 році церемонія вручення премії «Оскар» стане 92-ю. Вона відбудеться у театрі Долбі, який знаходиться у Голлівуді. Телеканал ABC відповідатиме за трансляцію. Букмекери вже починають приймати ставки на ймовірного переможця.

Раніше повідомлялось, що кінострічка українського виробництва «Додому» також могла стати одним з номінантів на «Оскар». Експерти називали фільм одним з найкращих вітчизняних кінопродуктів.