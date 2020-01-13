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«Оскар-2020»: оголосили номінантів на премію, фото: Libreshot
«Оскар-2020»: оголосили номінантів на преміюhttps://racurs.ua/ua/n131957-oskar-2020-ogolosyly-nominantiv-na-premiu.htmlРакурс
Премія «Оскар-2020» буде вручена в Лос-Анджелесі (США) 9 лютого.
Американська кіноакадемія сьогодні оголосила номінантів. На YouTube відбувалася пряма трансляція.
Актори Іса Рей та Джон Чо були ведучими. Вони й оголосили претендентів на престижну народу в таких номінаціях:
Найкращий фільм
- «Форд v Феррарі»
- «Джокер»
- «Ірландець»
- «Маленькі жінки»
- «Кролик Джоджо»
- «1977»
- «Шлюбна історія»
- «Паразити»
- «Одного разу в … Голлівуді»
Найкраща чоловіча роль
- Джонатан Прайс («Два папи»)
- Гоакін Фенікс («Джокер»)
- Антоніо Бандерас («Біль та слава»)
- Адам Драйвер («Шлюбна історія»)
- Леонардо Ді Капріо («Одного раз в … Голлівуді»)
Найкраща жіноча роль
- Рене Зеллвегер («Джуді»)
- Сінтія Ерайво («Гарріет»)
- Сірша Ронан («Маленькі жінки»)
- Скарлетт Йоганссон («Шлюбна історія»)
- Шарліз Терон («Скандал»)
Найкращий режисер
- Сем Мендес («1917»)
- Пон Чжун Хо («Паразити»)
- Квентін Тарантіно («Одного разу… в Голлівуді»)
- Тодд Філліпс («Джокер»)
- Мартін Скорсезе («Ірландець»)
У 2020 році церемонія вручення премії «Оскар» стане 92-ю. Вона відбудеться у театрі Долбі, який знаходиться у Голлівуді. Телеканал ABC відповідатиме за трансляцію. Букмекери вже починають приймати ставки на ймовірного переможця.
Раніше повідомлялось, що кінострічка українського виробництва «Додому» також могла стати одним з номінантів на «Оскар». Експерти називали фільм одним з найкращих вітчизняних кінопродуктів.
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