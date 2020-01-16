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Ракурс
В NASA назвали прошедшее десятилетие самым теплым в истории, фото: picryl

В NASA назвали прошедшее десятилетие самым теплым в истории

16 янв 2020, 10:23
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Прошедшее десятилетие назвали самым теплым в истории наблюдений.

Эксперты проанализировали данные о температуре и создали климатические модели. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Ученые считают, что глобальное потепление повлияло на развитие планеты. Деятельность людей привела к росту выбросов в атмосферу углекислого газа.

Самым теплым по показателю средней температуры в мире стал 2016 год. Специалисты отмечают, что в 2019 году средняя температура в мире была на 0,98 градуса выше, чем в XX веке.

С 1960 года каждое десятилетие было теплее, чем предыдущее. Последние пять лет, по словам экспертов, оказались самыми теплыми за последние 140 лет.

На территории Гренландии и Антарктики, как сообщают специалисты, продолжается рост температуры в атмосфере. Это приводит к увеличению количества таких экстремальных явлений как пожары, тепловые волны, сильные осадки.

Напомним, в ноябре NASA обнаружило сотни «климатических бомб» на территории США. Специалисты анализировали данные с помощью инфракрасного спектрометра, который установили на борту самолета, исследователи фиксировали источники с выбросами метана.

Источник: Ракурс


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