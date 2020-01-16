В NASA назвали минуле десятиліття найтеплішим в історії, фото: picryl

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Ракурс

Минуле десятиліття названо найтеплішим в історії спостережень.

Експерти проаналізували дані температури та створили кліматичні моделі. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Вчені вважають, що глобальне потепління вплинуло на розвиток планети. Діяльність людей спричинила збільшення викидів в атмосферу вуглекислого газу.

Найспекотнішим за показником середньої температури у світі став 2016 рік. Фахівці наголошують, що у 2019 році середня температура у світі була на 0,98 градуса вище, ніж у XX столітті.

З 1960 року кожне десятиліття було теплішим, ніж попереднє. Останні п’ять років, за словами експертів, були найтеплішими за останні 140 років.

На території Гренландії й Антарктики, як повідомляють фахівці, продовжується зростання температури в атмосфері. Це спричиняє збільшення кількості таких екстремальних явищ як пожежі, теплові хвилі, сильні опади.

Нагадаємо, у листопаді NASA виявило сотні «кліматичних бомб» на території США. Фахівці аналізували дані за допомогою інфрачервоного спектрометра, який встановили на борту літака, дослідники фіксували джерела з викидами метану.