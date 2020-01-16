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Милованов считает Гончарука лучшим главой правительства в истории Украины. Фото: 24 канал

Это был наезд оппонентов: Милованов рассказал о работе Гончарука «ради благополучия завтра»

16 янв 2020, 17:47
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Кассетный скандал с участием премьер-министра Алексея Гончарука продолжают обсуждать чиновники. Высказался по этому поводу и министр экономики Тимофей Милованов. Он заявил, что считает Гончарука лучшим премьер-министром за всю историю Украины.

По словам Милованова, сейчас в правительстве нет дерибана бюджета и госпредприятий, а также ведется борьба с коррупцией. Именно из-за этого и затеваются скандалы вокруг Гончарука, поскольку оппоненты хотят поставить на его место «нечестного и более лояльного человека», написал министр в Facebook.

Милованов также назвал состояние украинской экономики «лучшим за годы».

Мы не боимся вызовов, мы делаем правильные и, иногда, непопулярные вещи — такие, как законопроект о труде. Все это делается сегодня ради развития и благополучия завтра, — написал он.

Напомним, в Украине разгорелся очередной политический скандал, фигурантом которого стал премьер-министр Гончарук. В интернете опубликовали аудиозаписи, на которых якобы действующий глава правительства говорит, что президент Владимир Зеленский абсолютно не понимает экономических процессов в стране, и придумывает, как объяснить образование многомиллионной дыры в госбюджете.


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