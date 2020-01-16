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Милованов вважає Гончарука найкращим главою уряду за всю історію України. Фото: 24 канал

Це був наїзд опонентів: Милованов розповів про роботу Гончарука «заради добробуту завтра»

16 січ 2020, 17:47
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Касетний скандал за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука продовжують обговорювати чиновники. Висловився з цього приводу і міністр економіки Тимофій Милованов. Він заявив, що вважає Гончарука найкращим прем'єр-міністром за всю історію України.

За словами Милованова, наразі в уряді немає дерибану бюджету і держпідприємств, а також ведеться боротьба з корупцією. Саме через це і затіваються скандали навколо Гончарука, оскільки опоненти хочуть поставити на його місце «нечесну і більш лояльну людину», написав міністр у Facebook.

Милованов також назвав стан української економіки «найкращим за роки».

Ми не боїмося викликів, ми робимо правильні і, іноді, непопулярні речі — такі, як законопроект про працю. Все це робиться сьогодні заради розвитку і добробуту завтра, — написав він.

Нагадаємо, в Україні спалахнув черговий політичний скандал, фігурантом якого став прем'єр-міністр Гончарук. В інтернеті опублікували аудіозаписи, на яких нібито чинний глава уряду каже, що президент Володимир Зеленський абсолютно не розуміє економічних процесів у країні, і вигадує, як пояснити утворення багатомільйонних дірок в держбюджеті.


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Це був наїзд опонентів: Милованов розповів про роботу Гончарука «заради добробуту завтра»

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що вважає Олексія Гончарука, який опинився в центрі касетного скандалу, найкращим главою уряду за всю історію України. А оприлюднення скандальних записів він назвав наїздом опонентів на прем'єра

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