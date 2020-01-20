Евровидение-2020: объявлен список участников Нацотбора, фото: Eurovisionary

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Ракурс

Имена участников Нацотбора на Евровидение-2020 названы телеканалами СТБ и UA: Общественное.

Всего в списке 16 конкурсантов. Они будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Певица Khayat, которая была финалисткой Нацотбора-2019, снова попытается стать лидером. Участие знаменитой Katya Chilly специалисты уже назвали настоящим сюрпризом.

Список конкурсантов Нацотбора на Евровидение-2020 от Украины:

Khayat [О] MOONZOO feat. FMF Sure GO-A CLOUDLESS Assol Katya Chilly KRUTЬ GARNA Jerry Heil FO SHO Эвелина Иващенко GIO David Axelrod Олександр Порядинский TVORCHI

Объявили и имя третьего члена жюри. Им стал генеральный директор Хит FM Виталий Дроздов. В Киеве полуфиналы национального отбора пройдут 8 и 15 февраля, финал — 22 февраля. Песенный конкурс Евровидение планируется с 12 по 16 мая 2020 года.

Напомним, в октябре Евровидение-2020 получило слоган Open Up! В переводе на украинский девиз означает «откройся».