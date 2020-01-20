Ракурсhttps://racurs.ua/
Евровидение-2020: объявлен список участников Нацотбора, фото: Eurovisionary
Евровидение-2020: объявлен список участников Нацотбораhttps://racurs.ua/n132313-evrovidenie-2020-obyavili-spisok-uchastnikov-nacotbora.htmlРакурс
Имена участников Нацотбора на Евровидение-2020 названы телеканалами СТБ и UA: Общественное.
Всего в списке 16 конкурсантов. Они будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.
Певица Khayat, которая была финалисткой Нацотбора-2019, снова попытается стать лидером. Участие знаменитой Katya Chilly специалисты уже назвали настоящим сюрпризом.
Список конкурсантов Нацотбора на Евровидение-2020 от Украины:
- Khayat
- [О]
- MOONZOO feat. FMF Sure
- GO-A
- CLOUDLESS
- Assol
- Katya Chilly
- KRUTЬ
- GARNA
- Jerry Heil
- FO SHO
- Эвелина Иващенко
- GIO
- David Axelrod
- Олександр Порядинский
- TVORCHI
Объявили и имя третьего члена жюри. Им стал генеральный директор Хит FM Виталий Дроздов. В Киеве полуфиналы национального отбора пройдут 8 и 15 февраля, финал — 22 февраля. Песенный конкурс Евровидение планируется с 12 по 16 мая 2020 года.
Напомним, в октябре Евровидение-2020 получило слоган Open Up! В переводе на украинский девиз означает «откройся».
Загрузка...