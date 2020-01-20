Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Евровидение-2020: объявлен список участников Нацотбора, фото: Eurovisionary

Евровидение-2020: объявлен список участников Нацотбора

20 янв 2020, 11:28
999

Имена участников Нацотбора на Евровидение-2020 названы телеканалами СТБ и UA: Общественное.

Всего в списке 16 конкурсантов. Они будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Певица Khayat, которая была финалисткой Нацотбора-2019, снова попытается стать лидером. Участие знаменитой Katya Chilly специалисты уже назвали настоящим сюрпризом.

Список конкурсантов Нацотбора на Евровидение-2020 от Украины:

  1. Khayat
  2. [О]
  3. MOONZOO feat. FMF Sure
  4. GO-A
  5. CLOUDLESS
  6. Assol
  7. Katya Chilly
  8. KRUTЬ
  9. GARNA
  10. Jerry Heil
  11. FO SHO
  12. Эвелина Иващенко
  13. GIO
  14. David Axelrod
  15. Олександр Порядинский
  16. TVORCHI

Объявили и имя третьего члена жюри. Им стал генеральный директор Хит FM Виталий Дроздов. В Киеве полуфиналы национального отбора пройдут 8 и 15 февраля, финал — 22 февраля. Песенный конкурс Евровидение планируется с 12 по 16 мая 2020 года.

Напомним, в октябре Евровидение-2020 получило слоган Open Up! В переводе на украинский девиз означает «откройся».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Силовики блокируют въезд-выезд в Херсон в ходе спецоперации в деле Гандзюк (ФОТО, ВИДЕО)

Фигуранту дела Гандзюк объявили подозрение в участии в преступной организации на Херсонщине. Вероятно, речь идет об Игоре Павловском, экс-помощнике бывшего нардепа Паламарчука. В Херсоне проходит спецоперация

Новости Украины
12:39

Люблю вопросы о Трампе: Зеленский рассказал об отношениях с президентом США

Зеленский снова прокомментировал участие в политическом скандале в США — импичменте Трампа. Президент рассказал, что пытался избежать любого собственного участия или участия Украины в политических разборках в США

Новости Украины
10:34