Зеленский рассказал о еврейских корнях и снова вспомнил о том, «какая разниця?», фото — АиФ

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Ракурс

Владимир Зеленский рассказал об истории своей семьи, а также ответил на вопросы об истории Украины. Президент считает, что обществу стоит объединяться вокруг тех исторических деятелей, которые «не вызывают конфликтов».

Президент дал интервью израильской газете The Тimes of Israel и журналист несколько раз спрашивал у Зеленского о его еврейских корнях.

Дедушка и трое его братьев воевали в Красной армии во время Второй мировой. Бабушка жила в оккупированном позже немцами Кривом Роге. Они убили всех евреев, оставшихся в городе, а бабушка поехала в эвакуацию в Казахстан. Она была учителем, после войны вернулась домой, — рассказал Зеленский.

Еврейская семья Зеленских не была ортодоксальной, по словам президента, а была «обычной советской еврейской семьей». Он отмечает, что большинство таких семей в СССР не были религиозными.

Я верю в Бога. Но я разговариваю с ним только в те моменты, которые для меня личные. У меня было одно отношение к религии в детстве, другое сейчас. Я разговариваю с Богом только в те моменты, которые для меня лично важны, и там, где я чувствую себя комфортно, — ответил президент на вопрос о том, важна ли для него сейчас религия.

Зеленский вспомнил и о сложных страницы истории жизни евреев в Украине. Он сетует на то, что отсутствует статистика о погибших в советское время евреях и «что именно с ними произошло — сколько из них были убиты, сколько из них было вывезены, сосланы».

Президент снова вспомнил о своей теории сосуществования в одной стране «людей с разной историей, с разными взглядами». Он заявил, что есть герои, которых уважают на западе и в центре Украины, но «есть и другие украинцы, у которых свои герои, которые имеют другое мнение». Поэтому, по мнению президента, нужно строить общую историю, искать тех, «чьи имена не вызывают споров ни в настоящем, ни в будущем».

Ранее «Ракурс» сообщал, что президент заверил мировую общественность в отсутствии атисемитизма в Украине. Он считает, что в Киеве охрана синагог является не такой суровой, как в других местах, ведь евреям здесь ничего не угрожает.