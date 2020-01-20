Зеленський розповів про єврейські корені і знову згадав про «яка різниця?», фото — АіФ

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Ракурс

Володимир Зеленський розповів про історію своєї родини, а також відповів на запитання про історію України. Президент вважає, що суспільству варто об'єднуватися навколо тих історичних діячів, які «не викликають конфліктів».

Президент дав інтерв‘ю ізраїльській газеті The Тimes of Israel і журналіст декілька разів запитував в Зеленського про його єврейські корені.

Дідусь і троє його братів воювали в Червоній армії під час Другої світової. Бабуся жила в окупованому згодом німцями Кривому Розі. Вони вбили всіх євреїв, що залишилися, а бабуся поїхала в евакуацію до Казахстану. Вона була вчителем, після війни повернулася додому, — розповів Зеленський.

Єврейська родина Зеленських не була ортодоксальною, за словами президента, а була «звичайною радянською єврейською родиною». Він відзначає, що більшість таких сімей в СРСР не були релігійними.

Я вірю в Бога. Але я розмовляю з ним лише в ті моменти, які для мене особисті. У мене було одне ставлення до релігії в дитинстві, інше зараз. Я розмовляю з Богом лише в ті моменти, які для мене особисті і важливі, і там, де я відчуваю себе комфортно, — відповів президент га запитання щодо того, чи важлива для нього зараз релігія.

Зеленський пригадав і про складні сторінки історії життя євреїв в Україні. Він нарікає на те, що відсутня статистика про загиблих за радянських часів євреїв і «що саме з ними сталося — скільки з них було вбито, скільки з них було вивезено, заслано».

Президент знову згадав про власну теорію співіснування в одній країні «людей з різною історією, з різними поглядами». Він заявив, що є герої, яких шанують на заході і в центрі України, але «є й інші українці, у яких свої герої, які мають іншу думку». Тому, на думку президента, потрібно будувати спільну історію, шукати тих, «чиї імена не викликають суперечок ні в сьогоденні, ні в майбутньому».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що президент запевнив світову громадськість у відсутності атисемітизму в Україні. Він вважає, що в Києві охорона синагог є не такою суворою, як в інших місцях, адже євреям тут нічого не загрожує.