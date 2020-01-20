Євробачення-2020: оголошено список учасників Нацвідбору, фото: Eurovisionary

https://racurs.ua/ua/n132313-ievrobachennya-2020-ogolosyly-spysok-uchasnykiv-nacvidboru.html

Ракурс

Імена учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 названі телеканалами СТБ та UA: Суспільне.

Всього в списку 16 конкурсантів. Вони боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Співачка Khayat, яка була фіналісткою Нацвідбору-2019, знову спробує стати лідером. Участь знаменитої Katya Chilly фахівці вже назвали справжнім сюрпризом конкурсу.

Список конкурсантів Нацвідбору на Євробачення-2020 від України:

Еліна Іващенко Khayat [О] MOONZOO feat. FMF Sure GO-A CLOUDLESS Assol Katya Chilly KRUTЬ GARNA Jerry Heil FO SHO GIO David Axelrod Олександр Порядинський TVORCHI

Оголосили і ім’я третього члена журі. Ним став генеральний директор Хіт FM Віталій Дроздов. У Києві півфінали національного відбору пройдуть 8 і 15 лютого, фінал — 22 лютого. Пісенний конкурс Євробачення відбудеться з 12 по 16 травня 2020 року.

Нагадаємо, у жовтні Євробачення-2020 отримало слоган Open Up! У перекладі на українську девіз означає «відкрийся».