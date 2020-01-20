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Євробачення-2020: оголошено список учасників Нацвідбору, фото: Eurovisionary

Євробачення-2020: оголошено список учасників Нацвідбору

20 січ 2020, 11:28
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Імена учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 названі телеканалами СТБ та UA: Суспільне.

Всього в списку 16 конкурсантів. Вони боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Співачка Khayat, яка була фіналісткою Нацвідбору-2019, знову спробує стати лідером. Участь знаменитої Katya Chilly фахівці вже назвали справжнім сюрпризом конкурсу.

Список конкурсантів Нацвідбору на Євробачення-2020 від України:

  1. Еліна Іващенко
  2. Khayat
  3. [О]
  4. MOONZOO feat. FMF Sure
  5. GO-A
  6. CLOUDLESS
  7. Assol
  8. Katya Chilly
  9. KRUTЬ
  10. GARNA
  11. Jerry Heil
  12. FO SHO
  13. GIO
  14. David Axelrod
  15. Олександр Порядинський
  16. TVORCHI

Оголосили і ім’я третього члена журі. Ним став генеральний директор Хіт FM Віталій Дроздов. У Києві півфінали національного відбору пройдуть 8 і 15 лютого, фінал — 22 лютого. Пісенний конкурс Євробачення відбудеться з 12 по 16 травня 2020 року.

Нагадаємо, у жовтні Євробачення-2020 отримало слоган Open Up! У перекладі на українську девіз означає «відкрийся».

Джерело: Ракурс


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