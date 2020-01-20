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Євробачення-2020: оголошено список учасників Нацвідбору, фото: Eurovisionary
Євробачення-2020: оголошено список учасників Нацвідборуhttps://racurs.ua/ua/n132313-ievrobachennya-2020-ogolosyly-spysok-uchasnykiv-nacvidboru.htmlРакурс
Імена учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 названі телеканалами СТБ та UA: Суспільне.
Всього в списку 16 конкурсантів. Вони боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.
Співачка Khayat, яка була фіналісткою Нацвідбору-2019, знову спробує стати лідером. Участь знаменитої Katya Chilly фахівці вже назвали справжнім сюрпризом конкурсу.
Список конкурсантів Нацвідбору на Євробачення-2020 від України:
- Еліна Іващенко
- Khayat
- [О]
- MOONZOO feat. FMF Sure
- GO-A
- CLOUDLESS
- Assol
- Katya Chilly
- KRUTЬ
- GARNA
- Jerry Heil
- FO SHO
- GIO
- David Axelrod
- Олександр Порядинський
- TVORCHI
Оголосили і ім’я третього члена журі. Ним став генеральний директор Хіт FM Віталій Дроздов. У Києві півфінали національного відбору пройдуть 8 і 15 лютого, фінал — 22 лютого. Пісенний конкурс Євробачення відбудеться з 12 по 16 травня 2020 року.
Нагадаємо, у жовтні Євробачення-2020 отримало слоган Open Up! У перекладі на українську девіз означає «відкрийся».
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