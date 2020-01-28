Коронавирус из Китая может передаваться контактным путем. Фото: euroradio.fm

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Коронавирус из Китая (2019 nCoV), который быстро распространяется на территории КНР и фиксируется в разных странах мира, может передаваться контактным путем.

Вирус может попасть в организм человека через слизистую оболочку глаза. Если болезнь попала на руки, а человек потер глаза, то может заразиться. Об этом 28 января заявил на брифинге представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ли Синван, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

Пневмонией нового типа можно заразиться контактным путем: если вирус попадет на кожный покров ваших рук, а вы по неосторожности потрете глаза, то может произойти заражение вирусом. Поэтому необходимо носить защитную маску, тщательно мыть руки — это снизит риск распространения вируса и заражения им, — заявил Синван.

Ранее вирусологи дали украинцам дали ряд советов, как уберечься от инфицирования новым коронавирусом. Людям, которые живут или путешествуют в Китае, советуют избегать контакта с живыми или мертвыми животными, с больными людьми. Нужно соблюдать правила личной гигиены — регулярно мыть руки с мылом и водой (не менее 20 секунд). В случае отсутствия мыла и воды, нужно использовать дезинфицирующее средство на спиртовой основе.

Напомним, по состоянию на сегодня в Китае число жертв смертельного коронавируса достигло 106 человек. Медики считают, что инфицированы болезнью 4 тыс. 515 человек. В городе Ухань, где зафиксирована вспышка вируса, больницы ежедневно принимают свыше 15 тыс. пациентов с повышенной температурой.