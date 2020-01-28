Коронавірус із Китаю може передаватися контактним шляхом. Фото: euroradio.fm

https://racurs.ua/ua/n132753-kytayskyy-koronavirus-moje-potraplyaty-v-organizm-ludyny-kontaktnym-shlyahom-vlada-knr.html

Ракурс

Коронавірус із Китаю (2019 nCoV), який швидко поширюється на території КНР та фіксується в різних країнах світу, може передаватися контактним шляхом.

Вірус може потрапити в організм людини через слизову оболонку ока. Якщо хвороба потрапила на руки, а людина потерла очі, то може заразитися. Про це 28 січня заявив на брифінгу представник Державного комітету у справах охорони здоров’я Китаю Лі Сінван, повідомляє ТАСС із посиланням на газету «Женьмінь жибао».

Пневмонією нового типу можна заразитися контактним шляхом: якщо вірус потрапить на шкірний покрив ваших рук, а ви з необережності потрете очі, то може статися зараження вірусом. Тому необхідно носити захисну маску, ретельно мити руки — це знизить ризик поширення вірусу і зараження ним, — заявив Сінван.

Раніше вірусологи дали українцям дали низку порад, як вберегтися від інфікування новим коронавірусом. Людям, які мешкають чи подорожують у Китаї, радять уникати контакту з живими чи мертвими тваринами, з хворими людьми. Потрібно дотримуватися правил особистої гігієни — регулярно мити руки з милом і водою (не менше 20 секунд). У разі відсутності мила й води, треба використовувати дезінфікуючий засіб на спиртовій основі.

Нагадаємо, станом на сьогодні у Китаї кількість жертв смертельного коронавірусу сягнула 106 осіб. Медики вважають, що інфіковані хворобою 4 тис. 515 осіб. В місті Ухань, де зафіксований спалах вірусу, лікарні щодня приймають понад 15 тис. пацієнтів з підвищеною температурою.