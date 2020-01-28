Полиция разогнала детское пространство в Киеве по звонку анонима, фото — Нацполиция

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История с разгоном в Киеве детского сада, в котором якобы незаконно удерживали 11 детей, получила распространение в соцсетях.

В тот же день под постом Нацполиции Киева, в котором сообщалось, что дети «находились в так называемом „детском саду“, который не имеет разрешительных документов и не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям», появились комментарии людей, которые сомневались в том, что полиция действовала законно.

Как сообщалось, в детское пространство на улице Достоевского выезжала оперативная группа, которая проверяла анонимное сообщение о том, что в частном доме «незаконно функционирует детский сад, в котором содержится более 10 детей». Нацполиция заявляла об антисанитарии в доме, подтверждая эти слова фотографиями средств бытовой химии.

Полиция даже открыла производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Как оказалось, история имеет и другую сторону. О ней рассказала мама воспитанницы детского пространства на Подоле Светлана Богдан. Это пространство организовала Марина Осипова в частном доме.

Он был оснащен по самым высоким стандартам чистоты и гигиены, главный из которых — любовь к ребенку. Очаровало нас и внутреннее обустройство дома: здесь игрушки только из натуральных материалов, нет пластиковых, многие из них — ручной работы, вообще максимум естественного для игры (например, желуди или каштаны в корзинах). Повсюду — чистота, порядок, — написала Богдан в Фейсбук.

Настоящей причиной «спецоперации» полиции, по ее мнению является отношение к детскому пространства соседа, который живет через забор от дома на Достоевского, 3.

Мужчина из роскошного оранжевого дома на Достоевского, 5 недоброжелательно относился к пребыванию детей на смежной с его домом территории. Он жаловался на шум и на то, что родители парковали авто у его дома. Впоследствии машины начали оставлять в другом месте, но сосед не угомонился.

Богдан рассказала, что сосед жаловался в полицию, а однажды Марина Осипова во время прогулки с малышами слышала, как он кричал с балкона о том, что «не для того построил себе дом за миллион, чтобы его беспокоили дети». Он пообещал «не пожалеть денег, чтобы прекратить этот детский шабаш».

Мама воспитанницы детского пространства констатирует, что сосед, вероятно, своей цели достиг. Но предполагает, что приезд полиции и представителей социальных служб был акцией устрашения, чтобы родители перестали водить детей в «то пространство, где им хорошо и где их любят». Когда вызванные на место родители начали съезжаться и забирать детей, им напоминали, что в следующий раз ребенка «будете забирать из участка».