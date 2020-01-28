«Сделка века» Трампа: США предлагают Палестине 50 млрд долл. и совместное управление святыми местами, фото — Reuters

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План президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, именуемый «сделкой века», включает в себя распространение суверенитета Израиля над большей частью долины реки Иордан.

Иерусалим останется столицей государства Израиль, включая Старый город и Храмовую гору. При этом управление святыми местами будет осуществляться совместно Израилем и Палестиной.

О сути намерений США сообщили 28 января во время встречи президента Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиции Бени Ганцем, сообщает Reuters.

Подготовительный период перед началом реализации плана продлится примерно четыре года. Это время для того, чтобы Палестина согласилась на «сделку века». Во время подготовительного периода Израиль сможет строить жилье в поселениях, но не сможет расширять их пределы.

Проект разработали под наблюдением зятя и старшего советника Трампа Джареда Кушнера. Он включает в себя карту с указанием предлагаемых новых границ Израиля и суверенитет Израиля над большей частью долины реки Иордан, большую палестинскую автономию на основе демилитаризации и признания Израиля как еврейского государства.

От 30 до 40% территории Иудеи и Самарии отойдут к Израилю, а еще 40% территории отойдут Палестинской автономии. Статус еще около 30% территории пока не определен. Однако США дали понять Иордании и руководству Палестинской автономии, что эти территории также станут частью будущего Палестинского государства.

Трамп рассчитывает найти взаимопонимание с чиновниками в Палестине по поводу плана, предусматривающего выделение 50 млрд долл. в качестве экономической помощи палестинской администрации. Хотя раньше большинство руководителей палестинских группировок заявило, что «сделка века» для них неприемлема.

Предыдущие израильско-палестинские переговоры сорвались в 2014 году. Трамп неоднократно заявлял о намерении подготовить «сделку века», которая устроит как израильтян, так и палестинцев. В декабре 2017 года Трамп подписал указ о признании Иерусалима столицей Израиля. После этого лидеры палестинцев заявляли, что США не могут выступать посредником в ближневосточных переговорах.