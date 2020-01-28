«Угода століття» Трампа: США пропонують Палестині 50 млрд дол. і спільне управління святими місцями, фото — Reuters

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План президента США Дональда Трампа з близькосхідного врегулювання, іменований «угодою століття», включає в себе поширення суверенітету Ізраїлю над більшою частиною долини річки Йордан.

Єрусалим залишиться столицею держави Ізраїль, включаючи Старе місто і Храмову гору. При цьому управління святими місцями буде здійснюватися спільно Ізраїлем і Палестиною.

Про суть намірів США повідомили 28 січня під час зустрічі президента Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху і лідером опозиції Бені Ганцом, повідомляє Reuters.

Підготовчий період перед початком реалізації плану триватиме приблизно 4 роки. Це час для того, щоб Палестина погодилася на «угоду століття». Під час підготовчого періоду Ізраїль зможе будувати житло в поселеннях, але не зможе розширювати їх межі.

Проект розробили під наглядом зятя і старшого радника Трампа Джареда Кушнера. Він включає в себе карту із зазначенням пропонованих нових кордонів Ізраїлю та суверенітет Ізраїлю над більшою частиною долини річки Йордан, велику палестинську автономію на основі демілітаризації і визнання Ізраїлю як єврейської держави.

Від 30 до 40% території Іудеї і Самарії відійдуть до Ізраїля, а ще 40% територій відійдуть Палестинській автономії. Статус ще приблизно 30% територій поки не визначений. Однак США дали зрозуміти Йорданії та керівництву Палестинської автономії, що ці території також стануть частиною майбутньої Палестинської держави.

Трамп розраховує знайти взаєморозуміння з чиновниками в Палестині з приводу плану, що передбачає виділення 50 млрд дол. у якості економічної допомоги палестинській адміністрації. Хоча раніше керівництво більшості палестинських угруповань заявило, що «угода століття» для них неприйнятна.

Попередні ізраїльсько-палестинські переговори зірвалися в 2014 році. Трамп неодноразово заявляв про намір підготувати «угоду століття», яка влаштує як ізраїльтян, так і палестинців. У грудні 2017 року Трамп підписав указ про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Після цього лідери палестинців заявляли, що США не можуть виступати посередником у близькосхідних переговорах.