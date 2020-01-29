Тини Кокс, фото: Yıldız Yazıcıoğlu

https://racurs.ua/n132818-avtor-proekta-resheniya-pase-po-antirossiyskim-sankciyam-schitaet-chto-moskva-ispravlyaetsya.html

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Автор предыдущего проекта решения по обжалованию полномочий российской делегации из-за нарушения россиянами своих обязательств перед Советом Европы нидерландский левый политик Тини Кокс считает, что есть признаки того, что РФ исправляет проблемы, из-за которых попала под санкции.

В ПАСЕ уже согласовали этот проект, ожидается, что его поставят на голосование сегодня вечером, сообщает издание «Европейская правда».

По мнению Кокса, который является одним из ключевых российских лоббистов в ПАСЕ, об «исправлении» Москвы, в частности, могут свидетельствовать обмен заключенными, включая возврат захваченных в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года украинских моряков, а также восстановление Россией платежей в Совет Европы.

Отмечается, что в этом документе также отсутствуют упоминания о нарушениях прав человека со стороны РФ на временно оккупированных территориях Украины и в самой России, а также о намерениях российских властей изменить конституцию, чтобы не выполнять решения Европейского суда по правам человека.

Также проект решения предлагает утвердить полномочия российской делегации без санкций и ограничений.

Напомним, вчера вице-спикером ПАСЕ избрали председателя российской делегации, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого — бывшего ведущего пропагандистских передач на российском телевидении.