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Тіні Кокс, фото: Yıldız Yazıcıoğlu

Автор проекту рішення ПАРЄ щодо антиросійських санкцій вважає, що Москва «виправляється»

29 січ 2020, 11:29
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Автор попереднього проекту рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення росіянами своїх зобов’язань перед Радою Європи нідерландський лівий політик Тіні Кокс вважає, що є ознаки того, що РФ виправляє проблеми, через які потрапила під санкції.

У ПАРЄ вже погодили цей проект, очікується, що його поставлять на голосування сьогодні ввечері, повідомляє видання «Європейська правда».

На думку Кокса, котрий є одним із ключових російських лобістів у ПАРЄ, про «виправлення» Москви, зокрема, можуть свідчити обмін ув’язненими, включаючи повернення захоплених в акваторії Керченської протоки у листопаді 2018 року українських моряків, а також відновлення Росією платежів до Ради Європи.

Зазначається, що в цьому документі також відсутні згадки про порушення прав людини з боку РФ на тимчасово окупованих територіях України та в самій Росії, а також про наміри російської влади змінити конституцію, щоб не виконувати рішення Європейського суду з прав людини.

Також проект рішення пропонує затвердити повноваження російської делегації без жодних санкцій та обмежень.

Нагадаємо, вчора віце-спікером ПАРЄ обрали голову російської делегації, заступника голови Держдуми Петра Толстого — колишнього ведучого пропагандистських передач на російському телебаченні.


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