Реформы в Украине: граждане рассказали, что хотят изменить в государстве и как с этим справилась власть Зеленского, фото — Спільне

https://racurs.ua/n132836-ojidaniya-i-realnost-ukraincy-nazvali-samye-jelannye-reformy-i-ocenili-ih-voploschenie-vlastu.html

Ракурс

Антикоррупционная реформа и изменения в медицине граждане Украины считают первоочередными. Но половина опрошенных украинцев не считает успешной ни одну из топ-10 ожидаемых от власти президента Владимира Зеленского реформ.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова сегодня обнародовали результаты опроса «Реформы в Украине: общественное мнение населения 2019».

Социологи заявили, что приоритетность важнейших для Украинцев реформ пять лет подряд остается стабильной.

Больше всего граждане ожидают проведения антикоррупционной реформы (59% населения, в 2018 году — 58%). Далее по уровню значимости идут следующие реформы: здравоохранения (54% и 47%), пенсионная (46% и 44%), органов правопорядка (37% и 32%), люстрация (28% и 29%), реформа армии (23% и 22%).

Пока власть Зеленского разочаровала граждан, поскольку 51% опрошенных не смогли назвать хотя бы одной успешной реформы. В прошлом году этот показатель составлял 41%.

Из всех ожидаемых людьми реформ относительно успешными опрошенные назвали антикоррупционную реформу (10%) и децентрализации (10%). Примерно одинаковый уровень поддержки и у реформы здравоохранения (9%), армии (9%) и земельной реформы (8%).

Фонд «Демократические инициативы» и социологической службой Центра Разумкова провели опрос с 6 по 11 декабря 2019 года во всех контролируемых правительством регионах Украины, опросили 2 тыс. 18 респондентов.

Ранее «Ракурс» сообщал о проблемах, которые, по мнению украинцев, тормозят развитие страны.