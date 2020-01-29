Реформи в Україні: громадяни розповіли, що хочуть змінити в державі і як з цим впоралася влада Зеленського, фото — Спільне

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Ракурс

Антикорупційну реформа та зміни у медицині громадяни України вважають першочерговими. Натомість половина опитаних українців не вважає успішною жодну із топ-10 очікуваних від влади президента Володимира Зеленського реформ.

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва і соціологічна служба Центру Разумкова сьогодні оприлюднили результати опитування «Реформи в Україні: громадська думка населення 2019».

Соціологи заявили, що пріоритетність найважливіших для українців реформ п’ять років поспіль залишається стабільною.

Найбільше громадяни очікують проведення антикорупційної реформи (59% населення, у 2018 році — 58%). Далі за рівнем значущості йдуть такі реформи: сфери охорони здоров’я (54% і 47%), пенсійна (46% і 44%), органів правопорядку (37% і 32%), люстрація (28% і 29%), реформа армії (23% і 22%).

Наразі влада Зеленського поки розчарувала громадян, оскільки 51% опитуваних не змогли назвати бодай однієї успішної реформи. Торік цей показник становив 41%.

З усіх очікуваних людьми реформ відносно успішними опитані назвали антикорупційну реформу (10%) і децентралізації (10%). Приблизно однаковий рівень підтримки набрало й втілення реформи охорони здоров’я (9%), армії (9%) і земельна реформа (8%).

Фонд «Демократичні ініціативи» і соціологічна служба Центру Разумкова провели опитування з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх контрольованих урядом регіонах України, опитали 2 тис. 18 респондентів.

Раніше «Ракурс» повідомляв про проблеми, які, на думку українців, гальмують розвиток країни.