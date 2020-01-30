Brexit: над парламентом Шотландии продолжит развеваться флаг ЕС

Парламент Шотландии решил оставить флаг ЕС, фото: Pexels

https://racurs.ua/n132906-brexit-nad-parlamentom-shotlandii-prodoljit-razvevatsya-flag-es.html

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Парламент Шотландии проголосовал за то, чтобы над его зданием после выхода Великобритании из Евросоюза (так называемого Brexit), который запланирован на 31 января, продолжал развеваться флаг ЕС.

За соответствующее решение проголосовали 63 депутата, против — 54, сообщает издание Euractiv.

К этому флаг планировали опустить вечером 31 января.

Принятие этого решения мотивировалось тем, что флаг должен остаться «в знак поддержки и солидарности с теми гражданами ЕС, которые сделали Шотландию своим домом».

Флаги не должны становиться политическим вопросом, — убежден глава шотландского парламента Кен Макинтош.

Он заявил, что флаги только отражают юридический аспект взаимоотношений Шотландии с ЕС.

На референдуме по выходу Великобритании из ЕС, который состоялся 23 июня 2016 года, 62% жителей Шотландии проголосовали против выхода из ЕС. Однако в целом Великобритания тогда поддержала Brexit.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для граждан Великобритании, который будет действовать с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года.