Brexit: над парламентом Шотландії й надалі майорітиме прапор ЄС

Парламент Шотландії вирішив залишити прапор ЄС, фото: Pexels

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Парламент Шотландії проголосував за те, щоб над його будівлею після виходу Великої Британії з Євросоюзу (так званого Brexit), який запланований на 31 січня, продовжував майоріти прапор ЄС.

За відповідне рішення проголосували 63 депутати, проти — 54, повідомляє видання Euractiv.

До цього прапор планували опустити ввечері 31 січня.

Ухвалення цього рішення мотивувалося тим, що прапор має залишитися «на знак підтримки і солідарності з тими громадянами ЄС, які зробили Шотландію своїм домом».

Прапори не мають ставати політичним питанням, — переконаний очільник шотландського парламенту Кен Макінтош.

Він заявив, що прапори лише відображають юридичний аспект взаємовідносин Шотландії з ЄС.

На референдумі щодо виходу Великої Британії з ЄС, який відбувся 23 червня 2016 року, 62% жителів Шотландії проголосували проти виходу з ЄС. Однак загалом Велика Британія тоді підтримала Brexit.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для громадян Великої Британії, який діятиме з 31 січня 2020 до 30 січня 2021 року.