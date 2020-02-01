Падение метеорита Альенде: найдены частицы, которые древнее Солнца, фото: pxhere

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Ракурс

Падение метеорита Альенде исследуют американские ученые.

Частицы космического тела хранятся в музее Чикагского университета. Об этом сообщает журнал Nature.

Специалисты обнаружили в метеорите, упавшем на Землю, некоторые частицы. Их возраст превышает возраст Солнца. Это крошечные кусочки твердого межзвездного материала. Последний назван уникальным в процессе формирования звезд.

Такие метеориты являются самыми распространенными носителями пыли из протопланетного диска. Он окружал звезду на ранних стадиях формирования. Возраст подавляющего большинства объектов — от 4,6 до 4,5 лет.

Альенде упал в 1969 году в северной Мексике. Он хранится в музее Чикагского университета. Ученые считают, что его остатки помогут в изучении Вселенной.

Ранее Hubble зафиксировал галактику с новорожденными звездами. Объекты расположены на большом расстоянии от Земли — в 115 млн световых лет от Земли в созвездии Рыб.