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Ракурс
Падение метеорита Альенде: найдены частицы, которые древнее Солнца, фото: pxhere

Падение метеорита Альенде: найдены частицы, которые древнее Солнца

1 фев 2020, 13:08
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Падение метеорита Альенде исследуют американские ученые.

Частицы космического тела хранятся в музее Чикагского университета. Об этом сообщает журнал Nature.

Специалисты обнаружили в метеорите, упавшем на Землю, некоторые частицы. Их возраст превышает возраст Солнца. Это крошечные кусочки твердого межзвездного материала. Последний назван уникальным в процессе формирования звезд.

Такие метеориты являются самыми распространенными носителями пыли из протопланетного диска. Он окружал звезду на ранних стадиях формирования. Возраст подавляющего большинства объектов — от 4,6 до 4,5 лет.

Альенде упал в 1969 году в северной Мексике. Он хранится в музее Чикагского университета. Ученые считают, что его остатки помогут в изучении Вселенной.

Ранее Hubble зафиксировал галактику с новорожденными звездами. Объекты расположены на большом расстоянии от Земли — в 115 млн световых лет от Земли в созвездии Рыб.

Источник: Ракурс


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