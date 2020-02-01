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Падіння метеориту Альєнде: знайдено давніші від Сонця частинки, фото: pxhere

Падіння метеориту Альєнде: знайдено давніші від Сонця частинки

1 лют 2020, 13:08
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Падіння метеориту Альєнде досліджують американські вчені.

Частинки космічного тіла зберігаються в музеї Чиказького університету. Про це повідомляє журнал Nature.

Фахівці виявили в метеориті, що впав на Землю, частинки, вік яких перевищує вік Сонця. Пресолярні зерна — крихітні шматочки твердого міжзоряного матеріалу. Він є однією з унікальних особливостей формування зірок.

Такі метеорити є найпоширенішими носіями пилу з протопланетного диска. Він оточував зірку на ранніх стадіях формування. Вік переважної більшості таких об'єктів — від 4,6 до 4,5 млрд років. Вчені вважають, що крім дрібних пилок та частинок вони мають тверді частинки речовини, яка була в міжзоряному газі ще до утворення Сонця.

Альєнде упав у 1969 році у північній Мексиці. Він зберігається у музеї Чиказького університету. Вчені вважають, що його залишки допоможуть у вивченні Всесвіту.

Раніше Hubble зафіксував галактику з новонародженими зірками. Об'єкти розташовані на великій відстані від Землі — у 115 млн світлових років від Землі в сузір’ї Риб.

Джерело: Ракурс


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