Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
СБУ задержала банду, которая обложила «данью» бизнес, фото СБУ

СБУ задержала банду, которая обложила «данью» бизнес (ФОТО)

1 фев 2020, 16:09
999

Банда рэкетиров обложила «данью» предпринимателей в Закарпатской области.

В состав преступной группы входили трое жителей региона. В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили подробности.

Злоумышленники требовала деньги у предпринимателей и местных жителей. Они создавали искусственные конфликтные ситуации, требуя средства у местных жителей. Рэкетиры также осуществляли незаконные действия в отношении коммерческих структур.

Группировка применяла психологическое давление и физическое насилие, — говорится в заявлении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали факт вымогательства от местного предпринимателя 6 тыс долл. В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали ему физической расправой. У участников группировки изъяли огнестрельное оружие с двумя магазинами патронов, наркотики и взрывпакет.

Ранее в СБУ подсчитали, сколько присвоили коррупционеры за год. Спецслужбой были заблокированы 497 проявлений коррупции среди чиновников.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Смертельный коронавирус: заразиться через посылки из Китая невозможно — ВОЗ

Смертельный коронавирус оказал влияние на все сферы общественной жизни во всем мире. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что заразиться коронавирусом 2019-nCoV через посылки или письма из Китая невозможно

Новости мира
16:42

Смертельный коронавирус: в Ровно изолировали вернувшуюся из Китая женщину

В Ровно медики изолировали женщину, которая вернулась из Китая и пожаловалась на температуру и недомогание. Медики утверждают, что изоляция женщины произведена ради предосторожности

Новости Украины
19:36   31 янв
1432