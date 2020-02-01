СБУ задержала банду, которая обложила «данью» бизнес, фото СБУ

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Банда рэкетиров обложила «данью» предпринимателей в Закарпатской области.

В состав преступной группы входили трое жителей региона. В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили подробности.

Злоумышленники требовала деньги у предпринимателей и местных жителей. Они создавали искусственные конфликтные ситуации, требуя средства у местных жителей. Рэкетиры также осуществляли незаконные действия в отношении коммерческих структур.

Группировка применяла психологическое давление и физическое насилие, — говорится в заявлении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали факт вымогательства от местного предпринимателя 6 тыс долл. В случае неуплаты денег злоумышленники угрожали ему физической расправой. У участников группировки изъяли огнестрельное оружие с двумя магазинами патронов, наркотики и взрывпакет.

Ранее в СБУ подсчитали, сколько присвоили коррупционеры за год. Спецслужбой были заблокированы 497 проявлений коррупции среди чиновников.