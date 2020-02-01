СБУ затримала банду, яка обклала «даниною» бізнес, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n133020-sbu-zatrymala-bandu-yaka-obklala-danynou-biznes-foto.html

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Банда рекетирів обклала «даниною» підприємців у Закарпатській області.

До складу злочинної групи входило троє мешканців регіону. У прес-службі Служби безпеки України повідомили подробиці.

Зловмисники вимагала гроші в підприємців та місцевих жителів. Вони створювали штучні конфліктні ситуації, вимагаючи кошти у місцевих мешканців. Рекетири також здійснювали незаконні дії стосовно комерційних структур.

Угруповання застосовувало психологічний тиск і фізичне насильство, — йдеться у заяві відомства.

Співробітники правоохоронних органів задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 6 тис дол. У разі несплати грошей зловмисники погрожували йому фізичною розправою. У учасників угруповання вилучили вогнепальну зброю із двома магазинами набоїв, наркотики і вибухопакет.

Раніше у СБУ підрахували, скільки привласнили корупціонери за рік. Спецслужбою було заблоковано 497 проявів корупції серед чиновників.