Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
СБУ затримала банду, яка обклала «даниною» бізнес, фото: СБУ

СБУ затримала банду, яка обклала «даниною» бізнес (ФОТО)

1 лют 2020, 16:09
999

Банда рекетирів обклала «даниною» підприємців у Закарпатській області.

До складу злочинної групи входило троє мешканців регіону. У прес-службі Служби безпеки України повідомили подробиці.

Зловмисники вимагала гроші в підприємців та місцевих жителів. Вони створювали штучні конфліктні ситуації, вимагаючи кошти у місцевих мешканців. Рекетири також здійснювали незаконні дії стосовно комерційних структур.

Угруповання застосовувало психологічний тиск і фізичне насильство, — йдеться у заяві відомства.

Співробітники правоохоронних органів задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 6 тис дол. У разі несплати грошей зловмисники погрожували йому фізичною розправою. У учасників угруповання вилучили вогнепальну зброю із двома магазинами набоїв, наркотики і вибухопакет.

Раніше у СБУ підрахували, скільки привласнили корупціонери за рік. Спецслужбою було заблоковано 497 проявів корупції серед чиновників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Зняття депутатської недоторканності: депутати з ОПЗЖ оскаржують закон у Конституційному суді

Сьогодні до Конституційного суду надійшло конституційне подання від 50 депутатів щодо відповідності Конституції України закону про зняття депутатської недоторканності

Новини України
18:43   31 січ