Жестокое обращение с детьми. inform.kz

https://racurs.ua/n133112-podozrevaemyy-v-pytkah-nad-detmi-v-priute-svitanok-predstanet-pered-sudom.html

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Подозреваемый в пытках над детьми из одесского приюта «Свитанок» ответит за свои преступления перед законом. Обвинительный акт уже передан в суд Одесской городской прокуратурой № 2.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.

По версии следствия, в июле 2019 года в помещении одесского приюта для детей «Свитанок» двое воспитанников 2004 и 2006 годов рождения вступили в половую связь. Вызванный воспитательницей охранник решил провести воспитательную работу с детьми с использованием весьма жестоких методов.

Мужчина заставлял детей жевать презервативы, обливал их холодной водой и избивал. Просьбы воспитанников приюта остановить издевательства охранником услышаны не были.

Досудебное расследование данного уголовного производства, с признаками преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки), проводили сотрудники Национальной полиции Одесской области.