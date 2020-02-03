Жорстоке поводження з дітьми. inform.kz

https://racurs.ua/ua/n133112-pidozruvanyy-u-torturah-nad-ditmy-v-prytulku-svitanok-postane-pered-sudom.html

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Підозрюваний у тортурах над дітьми з одеського притулку «Світанок» відповість за свої злочини перед законом. Обвинувальний акт уже переданий до суду Одеською міською прокуратурою № 2.

Про це повідомляє прес-центр Офісу генпрокурора.

За версією слідства, у липні 2019 року в приміщенні одеського притулку для дітей «Світанок» двоє вихованців 2004 і 2006 років народження вступили у статевий зв’язок. Викликаний вихователькою охоронець вирішив провести виховну роботу з дітьми з використанням вельми жорстоких методів.

Чоловік змушував дітей жувати презервативи, обливав їх холодною водою і бив. Прохання вихованців притулку зупинити знущання охоронцем почуті не були.

Досудове розслідування даного кримінального провадження, з ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 127 КК України (катування), проводили співробітники Національної поліції Одеської області.