Скандал с Богуцкой: нардеп извинилась перед известным социологом, но спутала его фамилия, фото — Фейсбук Е.Богуцкой

https://racurs.ua/n133113-sluga-boguckaya-izvinilas-pered-izvestnym-sociologom-no-sputala-ego-familiu.html

Ракурс

Нардеп «Слуги народа» Елизавета Богуцкая не может заучить фамилию известного социолога Евгения Головахи. Сегодня депутат вынуждена была извиняться перед ним в Фейсбук за оскорбление, нанесенное ранее, и при этом неправильно указала фамилию одного из самых известных и авторитетных в стране социологов.

Оказалось, что это известный социолог Головко, — написала Богуцкая в отдельном посте, в котором извинилась перед Головахой за то, что она назвала его раньше «каким-то дедушкой с позапрошлого века».

В комментариях ей подсказали правильную фамилия социолога и нардеп исправила предыдущую редакцию извинения.

Напомним, что Богуцкая эмоционально прокомментировала слова заместителя директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгения Головахи, который в одном из ток-шоу рассказал, почему необходимо проводить традиционную перепись населения, а не так, как это сделало правительство — в электронном варианте.

Богуцкая прокомментировала это выступление и назвала Головаху «каким-то Евгением Ивановичем с позапрошлого века». «Дедушка», по мнению «слуги народа», вероятно, до сих пор пользуется кнопочным телефоном, а дома звонит «с дискового, который включает в специальную розетку».