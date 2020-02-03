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Скандал с Богуцкой: нардеп извинилась перед известным социологом, но спутала его фамилия, фото — Фейсбук Е.Богуцкой

«Слуга» Богуцкая извинилась перед известным социологом, но спутала его фамилию

3 фев 2020, 19:59
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Нардеп «Слуги народа» Елизавета Богуцкая не может заучить фамилию известного социолога Евгения Головахи. Сегодня депутат вынуждена была извиняться перед ним в Фейсбук за оскорбление, нанесенное ранее, и при этом неправильно указала фамилию одного из самых известных и авторитетных в стране социологов.

Оказалось, что это известный социолог Головко, — написала Богуцкая в отдельном посте, в котором извинилась перед Головахой за то, что она назвала его раньше «каким-то дедушкой с позапрошлого века».

В комментариях ей подсказали правильную фамилия социолога и нардеп исправила предыдущую редакцию извинения.

Напомним, что Богуцкая эмоционально прокомментировала слова заместителя директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгения Головахи, который в одном из ток-шоу рассказал, почему необходимо проводить традиционную перепись населения, а не так, как это сделало правительство — в электронном варианте.

Богуцкая прокомментировала это выступление и назвала Головаху «каким-то Евгением Ивановичем с позапрошлого века». «Дедушка», по мнению «слуги народа», вероятно, до сих пор пользуется кнопочным телефоном, а дома звонит «с дискового, который включает в специальную розетку».

Источник: Ракурс


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