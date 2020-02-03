Скандал із Богуцькою: нардеп вибачилася перед відомим соціологом, але сплутала його прізвище, фото — Фейсбук Е.Богуцкой

https://racurs.ua/ua/n133113-bogucka-vybachylasya-pered-vidomym-sociologom-ale-splutala-yogo-prizvysche.html

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Нардеп «Слуги народу» Єлизавета Богуцька не може завчити прізвище відомого соціолога Євгена Головахи. Сьогодні депутат мусила вибачатися перед ним у Фейсбук за образу, завдану раніше, і при цьому неправильно вказала прізвище одного із найвідоміших та найавторитетніших в країні соціологів.

Виявилося, що це відомий соціолог Головко, — написала Богуцька в окремому пості, в якому вибачилася перед Головахою за те, що вона назвала його раніше «якимсь дідусем з позаминулого століття».

У коментарях їй підказали правильне прізвище соціолога й нардеп виправила попередню редакцію вибачення.

Нагадаємо, що Богуцька емоційно прокоментувала слова заступника директора Інституту соціології Національної академії наук України Євгена Головахи, який в одному з ток-шоу розповів, чому необхідно проводити традиційний перепис населення, а не так, як це зробив уряд — в електронному варіанті.

Богуцька прокоментувала цей виступ і назвала Головаху «якимсь Євгеном Івановичем з позаминулого століття». «Дідусь», на думку «слуги народу», ймовірно, досі користується кнопковим телефоном, а вдома дзвонить «з дискового, який встромляє в спеціальну розетку».