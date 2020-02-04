Жених откармливает невесту. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n133151-uj-zamuj-nevterpej-jenih-otkarmlivaet-nevestu-do-270-kg-dlya-svadby.html

Ракурс

В США многие люди страдают от избыточного веса, но некоторые избыточным весом наслаждаются. Одним мужчинам нравятся полненькие женщины, другим — худышки, а 34-летнему Эрику Бадденхагену нравятся огромные представительницы слабого пола. Мужчина нашел себе невесту, но женщина заявила, что свадьба состоится лишь в том случае, если ее тело достигнет «веса мечты».

Жительница города Уэст-Честер в штате Пенсильвания Джессика Уилсон в настоящее время занята подготовкой к предстоящей свадьбе. Если другие женщины прилагают максимум усилий, чтобы свадебное платье было как можно меньшего размера, то Уилсон стремится, как можно скорее набрать 270 кг, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Женщина хочет выглядеть на собственной свадьбе неотразимой, а для этого необходимо весить 270 кг. Так считает 26-летняя невеста, которая на данный момент весит 204 кг.

На первом же свидании женщина сообщила потенциальному жениху о своей необычной мечте. Через месяц мужчина предложил устраивать «обжорные» дни, которые они теперь проводят в ресторанах.

Пока женщина поглощает пищу, мужчина гладит ее живот и уговаривает не останавливаться и есть больше. Даже в обычные дни Джессика употребляет до 5 тыс. кКал, а в «обжорные» — количество килокалорий удваивается.

Жених утверждает, что всегда хотел найти крупную женщину, которая бы позволила себя перекармливать. Сам жених весит всего 86 кг и обжорством не страдает.

В Декабре пара обручилась и невеста очень надеется, что в этом году пойдет под венец, если конечно сможет набрать заветные 270 кг.