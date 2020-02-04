Наречений відгодовує наречену. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n133151-tak-zamij-hochetsya-narechenyy-vidgodovuie-narechenu-do-270-kg-dlya-vesillya.html

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У США багато людей страждають від надмірної ваги, але деякі надмірною вагою насолоджуються. Одним чоловікам подобаються повненькі жінки, іншим — худенькі, а 34-річному Еріку Бадденхагену подобаються величезні представниці слабкої статі. Чоловік знайшов собі наречену, але жінка заявила, що весілля відбудеться лише в тому випадку, якщо її тіло досягне «ваги мрії».

Мешканка міста Уест-Честер у штаті Пенсільванія Джессіка Вілсон наразі зайнята підготовкою до майбутнього весілля. Якщо інші жінки докладають максимум зусиль, щоб весільне плаття було якомога меншого розміру, то Вілсон прагне, як можна швидше набрати 270 кг, пише Lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

Жінка хоче виглядати на власному весіллі чарівною, а для цього необхідно важити 270 кг. Так вважає 26-річна наречена, яка на даний момент важить 204 кг.

На першому ж побаченні жінка повідомила потенційному нареченому про свою незвичайну мрію. Через місяць чоловік запропонував влаштовувати «обжерні» дні, які вони відтепер проводять у ресторанах.

Поки жінка поглинає їжу, чоловік гладить її живіт і вмовляє не зупинятися і їсти більше. Навіть у звичайні дні Джессіка вживає до 5 тис. кКал, а в «обжерні» — кількість кілокалорій подвоюється.

Наречений стверджує, що завжди хотів знайти велику жінку, яка б дозволила себе перегодовувати. Сам наречений важить всього 86 кг і обжерливістю не страждає.

У грудні пара побралася і наречена дуже сподівається, що у цьому році піде під вінець, якщо звичайно зможе набрати заповітні 270 кг.