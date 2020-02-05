Александр Санченко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n133196-v-sostav-slugi-naroda-voshel-esche-odin-deputat.html

Ракурс

Парламентская фракция «Слуга народа» пополнилась еще одним депутатом.

Им стал Александр Санченко. Об этом во время сегодняшнего заседания парламента сообщил спикер Дмитрий Разумков.

Саченко на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года был 137-м в списках партии «Слуга народа». 16 января Центризбирком зарегистрировал его народным депутатом вместо Ирины Венедиктовой, которая стала временным исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.

Санченко ранее был директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.

Напомним, Давид Арахамия вчера заявил, что «слуги народа», которые не поддержали в первом чтении законопроект о сокращении количества народных депутатов до 300, отчитаются перед фракцией.