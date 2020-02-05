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Ракурс
Олександр Санченко, фото: соціальні мережі

До складу «Слуги народу» увійшов ще один депутат

5 лют 2020, 11:08
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Парламентська фракція «Слуга народу» поповнилася ще одним депутатом.

Ним став Олександр Санченко. Про це під час сьогоднішнього засідання парламенту повідомив спікер Дмитро Разумков.

Саченко на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року був 137-м у списках партії «Слуга народу». 16 січня Центрвиборчком зареєстрував його народним депутатом замість Ірини Венедиктової, яка стала тимчасовим виконувачем обов’язків директора Державного бюро розслідувань.

Санченко раніше був директором із урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend.

Нагадаємо, Давид Арахамія вчора заявив, що «слуги народу», які не підтримали в першому читанні законопроект щодо скорочення кількості народних депутатів до 300, відзвітують перед фракцією.

Джерело: Ракурс


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