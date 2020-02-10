Курьезы: критик разбила арт-объект за 20 тыс. долл. на выставке в Мексике, фото — twitter.com/grazalce

https://racurs.ua/n133481-ne-ponyala-i-razbila-kritik-razgromila-art-obekt-za-20-tys-doll-na-vystavke-v-meksike-foto.html

Ракурс

Художественный критик случайно уничтожила арт-объект, который стоил 20 тыс. долл. на выставке в Мехико.

Авелина Леспере слишком близко подошла к стеклянной инсталляции скульптора Габриэля Рико в день открытия выставки Zona Maco.

Леспере впоследствии объяснила, что решила поставить рядом с инсталляцией пустую банку с газировкой, чтобы выразить презрение к этому произведению искусства, а потом случайно его разбила, сообщает The Guardian.

Инсталляция состояла из листа стекла, в который встроили камень, футбольный мяч, ветку дерева, теннисный мяч, перо и нож.

Леспере сказала, что работа Рико «почувствовала» то, что о ней подумала критик. Впоследствии ей сообщили, что произведение оценивается в 20 тыс. долл. В галерее назвали поведение художественного критика непрофессиональным. Директор музея искусства «Соумайя» в Мехико сказал, что инцидент стал трагедией. При этом посетители выставки поняли, что разрушение инсталляции было частью представления.

Леспере предложила галерее оставить арт-объект разрушенным, чтобы показать судьбу произведения искусства. Когда в учреждении ее идею отклонили, она предложила отремонтировать инсталляцию.

Это не первый подобный случай на выставках. В 2017 году британцы случайно сломали 800-летний гроб в музее, пытаясь положить в него ребенка для фотографии.