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Курьезы: критик разбила арт-объект за 20 тыс. долл. на выставке в Мексике, фото — twitter.com/grazalce

Не поняла замысла: критик разгромила арт-объект за 20 тыс. долл. на выставке в Мексике (ФОТО)

10 фев 2020, 17:30
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Художественный критик случайно уничтожила арт-объект, который стоил 20 тыс. долл. на выставке в Мехико.

Авелина Леспере слишком близко подошла к стеклянной инсталляции скульптора Габриэля Рико в день открытия выставки Zona Maco.

Курьезы: критик разбила арт-объект за 20 тыс. долл. на выставке в Мексике, фото — twitter.com/grazalce

Леспере впоследствии объяснила, что решила поставить рядом с инсталляцией пустую банку с газировкой, чтобы выразить презрение к этому произведению искусства, а потом случайно его разбила, сообщает The Guardian.

Инсталляция состояла из листа стекла, в который встроили камень, футбольный мяч, ветку дерева, теннисный мяч, перо и нож.

Леспере сказала, что работа Рико «почувствовала» то, что о ней подумала критик. Впоследствии ей сообщили, что произведение оценивается в 20 тыс. долл. В галерее назвали поведение художественного критика непрофессиональным. Директор музея искусства «Соумайя» в Мехико сказал, что инцидент стал трагедией. При этом посетители выставки поняли, что разрушение инсталляции было частью представления.

Курьезы: критик разбила арт-объект за 20 тыс. долл. на выставке в Мексике, фото — twitter.com/grazalce

Леспере предложила галерее оставить арт-объект разрушенным, чтобы показать судьбу произведения искусства. Когда в учреждении ее идею отклонили, она предложила отремонтировать инсталляцию.

Это не первый подобный случай на выставках. В 2017 году британцы случайно сломали 800-летний гроб в музее, пытаясь положить в него ребенка для фотографии.


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