Курйози: критик розбила арт-об'єкт за 20 тис. дол. на виставці в Мексиці, фото — twitter.com/grazalce

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Ракурс

Художній критик випадково знищила арт-об'єкт, який коштував 20 тис. дол. на виставці в Мехіко.

Авеліна Леспер занадто близько підійшла до скляної інсталяції скульптора Габріеля Ріко у день відкриття виставки Zona Maco.

Леспер згодом пояснила, що вирішила поставити поруч з інсталяцією порожню банку з газованою водою, аби висловити презирство до цього твору мистецтва, а потім випадково його розбила, повідомляє The Guardian.

Інсталяція складалася із листа скла, у який вмонтували камінь, футбольний м’яч, гілку дерева, тенісний м’яч, перо і ніж.

Леспер сказала, що робота Ріко «відчула» те, що про неї подумала критик. Згодом їй повідомили, твір оцінюється у 20 тис. дол. У галереї назвали поведінку художнього критика непрофесійною. Директор музею мистецтва «Соумайя» в Мехіко сказав, що інцидент став «трагедією». При цьому відвідувачі виставки зрозуміли, що руйнування інсталяції було частиною вистави.

Леспер запропонувала галереї залишити арт-об'єкт зруйнованим, щоб показати долю твору мистецтва. Коли в установі її ідею відхилили, вона запропонувала відремонтувати інсталяцію.

Це не перший подібний випадок на виставках. У 2017 році британці випадково зламали 800-річну труну в музеї, намагаючись покласти в неї дитину для фотографії.